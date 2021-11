Liz Anya es una mujer que en los últimos días fue el centro de atención en varias redes sociales. Ello a raíz de que amenazó a sus vecinos con arruinar la Navidad luego que alguien le robó su televisor. Lee esta nota para que sepas más sobre su accionar.

El 28 de octubre del presente año, a través de su cuenta de Twitter (@lolaoflucia), Liz compartió una foto de la nota que escribió dirigiéndose al ladrón. Ella indicó lo que haría si es que el aparato electrónico no aparecía en 24 horas. Todos los residentes del edificio de apartamentos donde vive se verían afectados.

¿QUÉ DICE LA NOTA?

“A la persona que robó mi televisor. Tráelo de vuelta y todo será perdonado. De lo contrario no habrá Navidad en este edificio”, se lee al inicio. “Robaré todos los paquetes. Robaré todos los tapetes y todos los botes de basura. Me involucraré en la guerra hasta el día en que me mude. Depende de ti, quebraste, pe**a. Tienes 24 horas”, agregó.

La mujer dejó en claro su indignación con esta nota. (Foto: @lolaoflucia / Twitter)

LE ENTREGARON EL TELEVISOR

Al día siguiente de haber compartido la imagen de la nota que escribió, Liz dio a conocer en Twitter que su televisor apareció. Ella publicó una imagen del mismo y puso como descripción lo siguiente: “Buenos días. Al comenzar el día, recuerde que la violencia siempre es una opción y, a menudo, la respuesta”.

Este es el televisor que le robaron a la mujer. (Foto: @lolaoflucia / Twitter)

USUARIOS ASEGURAN QUE HARÁN LO MISMO

Debido a que su amenaza hizo posible que recuperara el aparato tecnológico, muchos usuarios de la red social, expresaron su asombro y sostuvieron que harán lo mismo si se les presenta una situación parecida. ¿Tú qué opinas? Respóndenos en los comentarios.