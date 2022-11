Por medio de las redes sociales, se dio a conocer el caso de Elizabeth, una mujer de 84 años que se encontraba en la búsqueda de un hogar para Tabita, su perrita, luego de haber sido desahuciada.

La historia de la adulta mayor, oriunda de Coquimbo, Chile, fue difundida en Instagram por una usuaria llamada Javiera Le Blanc. Mediante su cuenta de Instagram, la joven señaló que se topó con la mujer cuando paseaba a sus perros. La anciana, bastante amable, se animó a presentarle a su mascota, Tabita.

Así, se enteró de los problemas que aquejaban a la octagenaria: “Me voy a morir, ya que me desahuciaron. No tengo dos riñones, pero yo no le tengo miedo a la muerte, el único miedo que tengo y lloro todos los días es no saber con quién dejaré a mi perrita”, le contó la mujer.

Le Blanc agregó que la perrita “es adoptada dado que fue abandonada por sus antiguos dueños, pero conquistó el señor de la señora Elizabeth y ambas se aman y acompañan día a día hace más o menos dos años y medio”.

La joven le prometió que la iba a ayudar y se encargó de difundir el mensaje, que se viralizó en las redes sociales con más de 40 mil ‘me gusta’. La historia incluso llegó a algunos medios de comunicación locales.

Tabita encontró hogar

La tarde del miércoles, se dio a conocer que Tabita encontró hogar. Según Javiera, Elizabeth conoce a la familia que se hará cargo de ella. Ahora, la mujer se encuentra más tranquila, pues su fiel compañera estará en buenas manos.

“Conoce bien a la familia y el ambiente que estará. Lo importante es que ahora puede estar más tranquila para preocuparse por sus temas de salud”, indicó la joven. “No se imaginan lo feliz que me siento con esta noticia, jamás pensé que se iba a compartir tanto, por lo mismo estoy muy agradecida de corazón con cada uno de ustedes, gracias por ser partícipe de esta historia, qué lindo corazón tienen, porque el hecho de tomarse el tiempo de correr la voz y compartir los hace uno más de esta ayuda que se pudo realizar”.

“La señora Elizabeth me mandó a decirles que gracias a todos por querer ayudarlas a ella y Tabita. Jamás pensó que se iba a correr tanto la voz y que tan luego encontraría un hogar para Tabita. Por mi parte, le pregunté a la señora Elizabeth si podía seguir visitándolas para saber de ambas y me dijo que no había problema, así que cada vez que pueda iré a verlas. Gracias totales“, agregó.