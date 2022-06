Una mujer inglesa denunció haber sido retirada de una pizzería porque le dijeron que el top que llevaba parecía un “sostén”. Emma Prince, de 34 años, estaba acompañada de su hija cuando la gerente del restaurante le dijo que no era bienvenida.

La madre sostuvo que la prenda era corta porque, en ese momento, había una temperatura de 30 grados.

“La gerente dijo que no podía entrar porque solo llevaba puesto un sostén. Le expliqué que era una blusa corta, no ropa interior y que hacía 30 grados afuera”, dijo la mujer en conversación con el medio Mirror. “Ella me dijo ‘este es un restaurante y es nuestra política’, así que pedí ver la política y el código de vestimenta donde dice que no se permiten blusas cortas”.

“Ella no me mostró nada, pero siguió mirándome de arriba abajo y diciendo, de una manera muy condescendiente, ‘eso no es un top’”, recordó. “Había hombres sin camisa. No podía entender por qué me discriminaban por usar una blusa que mostraba mi estómago. No me parecía justo en absoluto”.

Tras esperar más de una hora por su pedido, los empleados no le entregaban lo que había ordenado, por lo que tuvo que llevar a su hija a otro restaurante.

Mum thrown out of restaurant for wearing 'inappropriate' top on hottest day of the yearhttps://t.co/EVEmPOKCqj — The Mirror (@DailyMirror) June 21, 2022

Posteriormente, Emma reportó el hecho en las redes sociales de la pizzería. La respuesta que le dieron decía: “El código de vestimenta es usar cualquier cosa con la que te sientas cómodo”.

“Estoy más que molesta y disgustada por la actitud del gerente y el servicio que me dieron”, declaró. “Ella me discriminó a mí y a mi vestimenta. Quiero hablar en nombre de otras mujeres, ya que creo que tenemos derecho a usar una prenda sin ser juzgadas, menospreciadas o burladas”.

La respuesta del restaurante

Un portavoz del local se pronunció tras el incidente: “Cualquier decisión sobre el código de vestimenta queda a discreción del gerente del restaurante”.

“Nos gustaría disculparnos por el retraso experimentado con nuestro servicio. Debido al clima, tuvimos un día increíblemente ocupado y nuestro equipo estuvo mucho más ocupado de lo habitual”, añadió.

