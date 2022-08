¿Alguna vez has ido a un matrimonio donde nadie esperaba tu asistencia? En esta nota, hablaremos sobre una mujer, aparentemente de Estados Unidos, que acudió a una boda a la que no fue invitada y encima se presentó con un vestido impensado. Todo lo que hizo fue dado a conocer en Reddit, de acuerdo a The Mirror.

El usuario ‘ffaancy’ de la mencionada plataforma fue quien informó todo. En su publicación, indicó que la chica de esta historia es nada más y nada menos que la hermana del hombre que se casó. Ella, en un inicio, sí fue invitada a la ceremonia.

El detalle es que el vestido que había elegido fue considerado como no apropiado y eso a la mujer no le agradó, razón por la cual expresó que “nunca volverá a hablar con su hermano si él continúa con la boda”.

En esta imagen se aprecia a la mujer que no fue invitada a la boda y llegó de sorpresa con un vestido impensado. (Foto: ffaancy / Reddit)

A raíz de todo ese inconveniente, la mujer acabó siendo no invitada al matrimonio. Sin embargo, se presentó al mismo y lo hizo usando un “vestido de cóctel blanquecino”. En la imagen compartida en Reddit se aprecia cómo lució la chica.

Debido al vestido que usó, muchos usuarios creyeron que era la novia. Recién al leer el texto de la publicación descubrieron que en realidad era la hermana del hombre que se casó. La instantánea, en estos momentos, ya se encuentra en varias redes sociales.

