Lionel Messi y su familia se encuentran disfrutando los últimos días de sus vacaciones en Ibiza. Si bien se espera que el futbolista se integre pronto al seleccionado argentino con miras a lo que será el Mundial de Qatar 2022, ha sido un hecho ajeno a lo deportivo el que ha llamado la atención de las redes en las últimas horas.

Sucede que una joven llamada Sol, identificada como @solgon11 en TikTok, subió a esta plataforma un video desde Ibiza tras una presentación del DJ David Guetta. Desde lejos, grabó a ‘la pulga’, en el momento en que este se encontraba junto a su esposa Antonela Roccuzzo y a Luis Suárez; sin embargo, cometió un error que muchos han catalogado como “imperdonable”.

“No lo puedo creer, Leonardo Messi te amo, Antonela qué diosa, necesito sacarme una foto ya”, dijo. “27 de junio. Vine a ver a David Guetta a Ushuaia en Ibiza y miren a quien me encontré guacho, no me lo puedo creer”.

Como era de esperarse, el peculiar clip se viralizó y rápidamente superó las 700 mil reproducciones. Además, hubo 100 mil ‘likes’ y más de mil comentarios, la mayoría reaccionando al error cometido por la joven.

Aprovechando la repercusión que causó, la usuaria siguió subiendo contenido a la red social. Posteriormente, mostró que pudo tomarse una foto con el futbolista argentino.

Lionel Messi dejó de ser el futbolista más caro de la selección argentina

Según el sitio Transfermarkt, Lionel Messi, con 35 años, es el jugador de mayor edad que integra el Top 100 mundial de jugadores más caros del mundo.

Aunque vale 50 millones de euros y se ubica en el puesto 91, hay otro jugador argentino que lo superó. Se trata de Lautaro Martínez, figura del Inter de Milan, que se ubica entre los primeros 20 con 75 millones de euros.

