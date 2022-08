Manuel Alejandro Ibarra Vizcarra fue un policía de Sonora, México, que amaba a los perros y siempre buscó ayudarlos cada vez que tuviera la posibilidad de hacerlo.

En el mes de julio, el oficial escribió en sus redes sociales que, si fallecía, no le llevaran flores, y que mejor ese gasto sea destinado a comprar croquetas para que fueran entregadas en albergues para perros sin hogar.

“El día que me toque dejar este mundo solo les quiero pedir a mi familia y amigos que no gasten en arreglos de flores que no voy a ver, mucho menos me gustan las flores, mejor lo que gastarán en flores gástenlo en croquetas y que sean donadas a un albergue de perritos. Así que ya saben, se los dejo de encargo”, publicó en Facebook.

Lamentablemente, Ibarra fue asesinado en la región del valle de Empalme y Guaymas, informó el medio Excelsior. El ataque ocurrió en una plaza pública, en el centro de la ciudad.

Solo una semana antes, había sido nombrado comisario de Seguridad Pública del municipio.

Luego del crimen, su historia se empezó a difundir mediante las redes sociales, volviéndose viral y mostrando la nobleza y el amor que el oficial sentía por los canes.

¿Qué hacer si ya no puedo tener a mi perro?

Independientemente del motivo que lleve a las personas a no querer continuar conviviendo con un animal de compañía, existen muchas opciones válidas antes que abandonarlo, señala el portal animalados.com. El abandono es la acción más cobarde y egoísta que un humano puede cometer con un animal.

Las siguientes son algunas cosas que puedes hacer si ya no puedes hacerte cargo de tu mascota: