Un hecho generó alboroto en Internet. Mediante las redes sociales, una indignada novia indicó que sus familiares y amigos más cercanos prefirieron no asistir a su boda por ir al concierto de Bad Bunny. El tuit de la mujer, que reside en El Salvador, desató polémica y rápidamente se convirtió viral.

Después de confirmarse la llegada de Bad Bunny a países de América Latina, los fanáticos del cantante puertorriqueño agotaron casi todas los boletos. Incluso, más de un seguidor no dudó hacer de todo para ver en vivo y en directo el espectáculo del ‘Conejo malo’.

Sin embargo, el tour del famoso compositor y cantante afectó a una pareja, que escogió el mes de noviembre para celebrar su boda religiosa, sin saber que, ese mismo día, el boricua se iba a presentar en territorio salvadoreño.

Mujer expresa su enojo porque su familia no irá a su boda

El 1 de marzo, los habitantes de dicho país formaron largas colas para ser los primeros en adquirir una entrada, pero la usuaria Paola Reyes (@PaoCReyes) no pensó que sus invitados también estaban buscando boletos.

Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento. — Paola Reyes (@PaoCReyes) March 1, 2022

“Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos familia, a quienes se les mando el ‘save the date’ hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento”, escribió Paolo en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Reyes precisó que “obviamente nadie esta obligado a asistir a mi evento, pero en momento así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no”. Ante las numerosas críticas que recibió, al novia aclaró “nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad sí me gusta”.

Oigan nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad si me gusta, mi mensaje tampoco era “odio” “llamar la atención”. Lo único que dije fue que si se trata de personas importantes para ti, tengan otras prioridades, pues eso duele, pero cada quien es libre de hacer lo que desee — Paola Reyes (@PaoCReyes) March 1, 2022

¿Se cancela la boda?

A pesar de los problemas, la pareja confesó que no cambiarán la fecha, porque continúan con los preparativos. “Las bodas requieren una logística entera. Estaba leyendo varios comentarios que decían: ‘cambiá la fecha’, pero es casi imposible cambiarla a esta hora, más con un montón de personas que se están casando. Todos los lugares están llenos (…), cambiar la boda está bien difícil, creo que sale más fácil desinvitar a la gente”, explicó Paola Reyes a La tribu FM.