Los matrimonios civiles comunitarios se realizan en diferentes países de América Latina y muchos de los novios aprovechan el acontecimiento para lucir sus vestuarios. En México, una pareja no fue la excepción y, sin imaginárselo, el ‘outfit’ que usaron se volvió viral en las redes sociales.

Desde que los casos de Covid-19 descendieron en el mundo, se volvieron a realizar matrimonios presenciales en diferentes países. En Tamaulipas, uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, forman México, las autoridades han realizado campañas para que los habitantes de las ciudades se casen por civil.

Precisamente, una pareja decidió dar el siguiente paso en su relación y participó de uno de los matrimonios civiles comunitarios que se realizó en Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza del estado de Tamaulipas, en el Norte de México, según recuerda Wikipedia.

Amber y Carlos, como así se llaman los novios, decidieron ir vestidos de negro para esta ocasión y el atuendo de ambos se volvió viral en las redes sociales, sobre todo por el llamativo sombrero de la mujer.

Las imágenes fueron difundidas en Facebook por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, conocido como DIF, según precisa Televisa.

La novia más feliz

Amber admitió el último miércoles, a través de su perfil de Facebook, que un día antes de la boda había llorado porque no sabía si su vestimenta era la idónea para ese día tan especial.

“Gente que ni me conoce diciéndome que me veía muy linda, muy original, que les gusto mi sombrero (…) Nomas me puse eso porque Carlos me dijo que me veía muy linda... siento muy bonito que a todos les haya gustado como me veía, sobre todo a mi esposo”, explicó después.

La foto publicada por el Sistema DIF Nuevo Laredo se volvió viral y muchos usuarios resaltaron el outfit de Amber.

