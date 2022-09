Una profesora del nivel primario viene siendo criticada por dictar clases con ropa entallada. Algunos padres de familia la describen como una persona “desesperada” que “busca llamar la atención”.

La docente, identificada como @toyboxdollz, enseña arte en una escuela de Nueva Jersey, Estados Unidos, y acumula una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, donde muestra los conjuntos que utiliza al momento de enseñar.

En algunas imágenes publicadas en su cuenta de Instagram se le puede ver posando junto a distintas obras de arte, mientras que en otras muestra el ambiente de trabajo en dónde dicta clases a niños.

Según el New York Post, algunos usuarios han elogiado a la profesora por sentirse segura de sí misma y no dudar en mostrarse tal como es, pero algunos padres han arremetido contra ella, asegurando que no debería usar ese tipo de atuendos si se encuentra rodeada de menores.

Sus publicaciones generan opiniones divididas entre los usuarios

“Estás en un salón de clases tomando fotos de Instagram con tu trasero”, escribió un internauta. “¡Mostrar fotos en la clase con el trasero al aire es muy inapropiado!”. “Eso parece una locura y te hace ver desesperada por recibir ‘me gusta’”, dijo otro.

Tras las críticas, la docente hizo un en vivo de 14 minutos en donde se defiende de las acusaciones. “He visto a algunos hombres decir cosas locas y malas, pero enseño a bebés y no hay enemigos en el aula pensando en eso”, empezó diciendo.

“Soy una muy, muy buena maestra”, agregó. “Tuve estudiantes que me enviaron correos electrónicos durante el verano pidiéndome tarea. Aman el arte. Me encanta enseñar arte. Me encanta trabajar con niños para crear arte”.

Tras la publicación, la maestra recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo, siendo uno de ellos proveniente del famoso rapero Fat Joe, quien subió un clip defendiendo a la profesora.

“Están tratando de despedirla porque es demasiado sexy”, dijo el cantante. “¿Puedes despedir a alguien por su apariencia?”.