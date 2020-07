La historia detrás de la foto de un perro que no se separa de las cenizas de su amo fallecido viene conmoviendo a miles en redes sociales. La imagen forma parte de un hilo viral en la que decenas de internautas compartieron relatos similares.

La publicación fue realizada en Twitter por Gabriela Mondaca, dueña del can e hija del fallecido, quien reside en la ciudad de Los Mochis, México. Ella compartió la imagen queriendo resaltar la sensibilidad del animal.

“Mi perro dormía a un lado de mi papá , él lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas, mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten”, escribió la joven.

Mi perro dormía a un lado de mi papá , el lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten ❤️ pic.twitter.com/nNJNd87jPZ — gabriela mondaca (@gaby_mmc) July 17, 2020

La foto se volvió tendencia y superó los 72 mil ‘me gusta’ y los 7 mil retuits. Asimismo, se llenó de cientos de comentarios. Algunos usuarios compartieron historias similares en las que sus mascotas demostraron sentir un cariño incondicional por sus familiares.

“Me sucedió que estaba enferma y me sentía bien mal con el resfriado, una de mis perritas me veía y se paraba en dos paras y me abrazaba”, escribió una usuaria. “Mi papá tenía una perrita, y él falleció de cáncer y justo el día que él cumplió el año, nos levantamos en la mañana y la perra acostada dormida en su cama”, escribió otro.

Me sucedió que estaba enferma y me sentía bien mal con el resfriado, una de mis perritas me veía y se paraba en dos paras y me abrazaba, cuando me miraba su rostro era triste🥺 sabía que me sentía mal igual pasó con mi papá❤️ es la que no tiene collar pic.twitter.com/BqeRmYw28n — Leo♌ (@darlene_deniss) July 19, 2020

