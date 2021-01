En las últimas horas, un hecho ha llamado fuertemente la atención de miles de usuarios, al punto de volverse viral en Reddit, Facebook y en otras redes sociales. Resulta que una persona, no identificada, decidió pedir disculpas a sus vecinos por el ruido que hacía al tocar la trompeta. Lo curioso es que ellos reaccionaron de manera inesperada ante tal acción. ¿Qué hicieron? Averígualo en esta nota.

Según explicó la cuenta de Reddit, ’49erMillie’, la persona en cuestión estaba aprendiendo a tocar dicho instrumento musical. Como sabía que ello generaba bulla, optó por escribir una nota para sus vecinos. “Pido disculpas por la trompeta. Va a ser difícil por un tiempo”, colocó.

Estas fueron las notas que le escribieron sus vecinos por tocar la trompeta. (Foto: 49erMillie / Reddit)

Lo que nunca imaginó fue que después sus mismos vecinos le dejarían varias notas, asegurando que no les molestaba en lo absoluto que tocara la trompeta. “¡Oye! ¡Te he estado escuchando durante un mes! ¡Eres increíble! Me encanta escucharte... sigue así y gracias”, escribió uno, de acuerdo a la foto viral compartida en Reddit.

Otro, en tanto, dijo: “Querido vecino, tu saxofón me da alegría, ¡gracias!”. Debido a que había muchas notas así, la persona que tocaba la trompeta decidió responder a todos. “¡Muchas gracias! Me preocupa que pueda molestar a la gente. Significa mucho para mí que lo disfruten”, dijo.

La publicación realizada en Reddit generó tanto impacto que acabó llegando a Facebook y a otras redes sociales. Miles de usuarios de Estados Unidos, México y España, no dejan de hablar sobre el hecho. Muchos sostuvieron que les gustaría tener vecinos como los de esta pequeña historia.