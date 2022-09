En Argentina, un bebé de diez días fue abandonado al interior de una bolsa de tela. El pequeño fue encontrado debajo de un auto por una madre que caminaba por la calle y escuchó su llanto. Junto a él, dejaron una conmovedora nota que se viralizó en redes sociales.

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, declaró Belén Gutiérrez en conversación con el medio Todo Noticias.

Ella se movilizaba por un barrio de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, cuando halló al bebé que estaba bien abrigado y lloraba desesperadamente.

“Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar”, señaló. “Le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo”.

Posteriormente, el niño fue llevado a la casa de una amiga de Belén, donde esperaron a la llegada de la policía.

Foto: Anto Sambran

“Por favor, cuídenlo bien”

Junto al niño se encontró una carta dejada por la persona que habría abandonado al menor.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, se lee en la misiva.

Foto: Anto Sambran

Foto: Anto Sambran

Las autoridades llegaron al sitio y trasladaron al pequeño a un hospital. Asimismo, anunciaron que investigaran el hecho para dar con la persona que abandonó al bebé. Hasta el momento, nadie lo ha reclamado.