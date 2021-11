A sabiendas de que sus alumnos pasan horas estudiando su curso para dar un examen y que a veces hay algunos temas que no se consideran en la prueba escrita, un profesor decidió tener un buen gesto con todos al incluir una interrogante que no tardó en convertirse en viral en la plataforma de Twitter, donde muchos usuarios aplaudieron ese hecho.

Una de las preguntas de la evaluación le daba la potestad al alumno de escribir sobre el tema que prefiera relacionado al curso y que no haya sido mencionado en preguntas anteriores con el objetivo de que no siente que perdió el tiempo estudiando sobre algunas enseñas que, finalmente, no fueron consideras importantes al momento de la elaboración de la prueba.

“¿Hay algo en lo que hayas gastado mucho tiempo estudiando y que no ha sido preguntado en el examen? ¿Qué es y cómo funciona? Explícalo con detalles”, se puede leer en la pregunta del examen que fue compartida mediante Twitter la semana pasada.

Dicha fotografía fue compartida por la usuaria @evolscientist, quien además añadió el siguiente comentario: “Me gusta este tipo de preguntas”.

Esta iniciativa, sin duda, ayuda a los estudiantes a que puedan tener puntos adicionales en su examen siempre y cuando hayan cumplido con estudiar a cabalidad. Además, les genera una mayor satisfacción al saber que no desperdiciaron tiempo estudiando algo que no les serviría para ganarse una nota importante en su curso.

