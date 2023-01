Hay quienes suelen poner música en sus casas a todo volumen por el simple hecho de que les gusta escuchar así. Sin embargo, se les olvida que a otras personas, que viven cerca, les puede causar una molestia. Dicho ello, un hombre llamado Hugo, que vive en Zaragoza, España, hizo tanta bulla con los temas que puso que su vecina Rachel le acabó enviando una nota inesperada.

La mujer, de acuerdo a la foto viral del mensaje que compartió el sujeto en su cuenta personal de Twitter (@hugogutiiii), fue muy amable a la hora de expresar su molestia por el ruido. “Me gustan mucho las canciones que pones. Pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen”, escribió al inicio.

“Agradecería que bajases un poquito (ná' más). PD: He visto que te gusta el rap y Kase.O, así que me gustaría recomendarte 2 grupos bastante buenos de rap: ‘Lágrimas de sangre’ y ‘Natos y Waor’”, añadió.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia la nota inesperada de la vecina. (Foto: @hugogutiiii / Twitter)

“Qué mona mi vecina”, colocó Hugo como descripción de su publicación realizada en Twitter. La imagen, en poco tiempo, dio la vuelta al mundo, sorprendiendo a muchos usuarios, pues no esperaban que alguien podría reaccionar de una manera tan amable ante una incomodidad.

La vecina vio la publicación

Pero lo más llamativo fue que Rachel acabó viendo la foto viral y comentó: “Hola, soy tu vecina. JAJAJAJJAA”. El hombre, al leer lo que puso, respondió: “Ayyyyy, que me da algo, jajajajajaja. Oye, perdón ehh, que no me doy cuenta y subo el volumen que flipas y es normal que te moleste. Ya no lo subiré así, te lo juro. Espero que mis sesiones de dj de la casa te hayan gustado y lo mejor los hits de LOLA FLORES A TODO VOLUMEN”. La mujer no dudó en contestarle: “JAJAJAJJA, ¡qué alegría! Mañana bájate y nos echamos unas cervezas”.

