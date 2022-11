Sin duda alguna, la fiebre por el Mundial Qatar 2022 se ha apoderado de todo el mundo y millones de personas están deseosos que se dé el pitazo inicial en el país árabe, uno de estos es un tierno abuelito de Ecuador quien se compró una nueva televisión de gran tamaño para disfrutar el que, afirmó, sería su “último mundial”, declaración que conmovió a miles en Twitter donde su relato se hizo viral.

El “último mundial”

Vanessa (@Vane-MSA) vive en Guayaquil y compartió que su abuelito compró el televisor más grande que pudo, pero que los hijos de este (tíos de la twittera) le reclamaron el por qué lo hizo y su respuesta no solo hizo emocionar hasta las lágrimas a su nieta, también a miles de internautas.

“Mi abuelito de 85 años se compró ayer un mega televisor, unos tíos fueron a reclamarle y él les dijo: ‘va a ser mi último mundial’. Estoy llorando”, se lee en el tweet compartido en 14 de noviembre, el mismo que ha acumula más de 10.3 mil retweets y 208.5 mil “me gusta”.

Mira aquí la foto viral

La twittera prometió subir una foto de su abuelo viendo la inauguración del Mundial en su nueva TV. (Foto: @Vane_MSA/Twitter)

En la caja de comentarios se pueden leer opiniones como: “ojalá viva 20 años más y cada Mundial cambie de TV por una más grande y actual”, “déjenlo ser feliz, es su dinero”, esta última opinión compartida por no pocos quienes piensan que los hijos del hombre de 85 años lo regañaron por comprarse el aparato electrónico.

Una necesaria aclaración

Pero, al día siguiente, Vanessa volvió a usar Twitter para dar una actualización al relato sobre su abuelito, sobre todo para aclarar algunos detalles que no quedaron saldados para algunos usuarios.

“Oigan, quiero volver a aclarar que mis tíos no se enojaron por lo que gastó, sino porque no entra bien donde mi abuelito lo quiere instalar, es muy grande. El domingo subo la foto con el TV en cuestión. Amor y paz”, publicación que sirvió para aclarar a muchos que no se trata de un mal trato hacia el octogenario.