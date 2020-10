4 de 5

La imagen evidencia claramente que las recomendaciones de las autoridades no se estaban respetando y que ello podría contribuir con la propagación del coronavirus. “España lo está haciendo genial, tenemos las medidas más restrictivas de toda Europa. ¿Qué puede estar pasando? Pues, no sé... la limitación de aforo no es lo de este centro comercial. #faltaresponsabilidad y #sentidocomún”, escribió. | Crédito: Pixabay / Referencial.