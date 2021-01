Le pidió un favor y ella aprovechó para jugarle bromas. En las últimas horas, una publicación en Twitter dio la vuelta al mundo, volviéndose viral, por mostrar la divertida conversación entre una madre y su hijo.

Resulta que Quim (@Tresserras30) le había escrito a su progenitora por WhatsApp para avisarle que un paquete iba a llegar a la casa donde viven. Todo con la intención de que ella lo recibiera y lo cuidara hasta su regreso a la vivienda.

“es mi rehen” MAMA POR FAVOR 💀❤️ pic.twitter.com/78gJhWAJWU — Quim 🔻 (@Tresserras30) January 13, 2021

Al poco tiempo, el paquete efectivamente llegó al domicilio. Es ahí donde la madre aprovechó la oportunidad para jugarle una broma a su hijo. “Es mi rehén”, le dijo, dejándole en claro, a través de varias fotos, que si quería lo podía tirar a la basura, colocar dentro del inodoro o lanzar desde el balcón.

Debido a todo ello, el joven, según la conversación compartida en Twitter, no pudo contener la risa en la biblioteca. Su progenitora sabía que se trataba de un videojuego que su hijo quería y no permitiría que algo malo le pasara, por lo que decidió indicarle lo que sucedería si no la obedecía.

“Queremos el cuarto limpio o cumpliremos las amenazas”, escribió la mujer. Inmediatamente, Quim le respondió con un “sí, señora”. Miles de usuarios de Estados Unidos, México y España, se divirtieron bastante al leer toda la conversación.