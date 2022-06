Una pareja decidió celebrar la maternidad con una sesión fotográfica en Estados Unidos, pero un caballo se convirtió en gran protagonista por sus peculiares muecas. Las fotografías fueron publicadas en Facebook y se hicieron virales rápidamente.

Amanda estaba próxima a dar a luz y, tanto ella como su esposo Phil, planearon inmortalizar el momento con una sesión de fotos en su casa de Indiana.

De esta manera, se contactaron con la fotógrafa Kristen Zaffiro, quien anteriormente había realizado sesiones a la pareja. Según WLWT5, Amanda y Phil pidieron a la fotógrafa originaria de Cincinnati que incluyan en las fotos a sus caballos, pues los consideran como miembros de su propia familia.

Buckshot, un caballo de la pareja, se robó el show en su sesión de fotos. (Foto: Photography By Kristen).

Sin embargo, uno de los animales llamado Buckshot se robó espectáculo al acercarse a la pareja y realizar poses que se volvieron virales en las redes sociales.

“Esta sesión de fotos... ¡Me reí tanto! ¡Quién diría que cuando le dije a este caballo que sonriera, lo haría! La mejor sesión de maternidad de la historia”, escribió la fotógrafa en su cuenta de Facebook.

En las imágenes se puede observar que el caballo realizaba divertidas muecas, algo que Kristen no se lo esperaba. “Dije: ‘Bueno, al menos podrías sonreír, ¡Y lo hizo!’”, había declarado a the dodo. “Cuando me reí, él se río, ¡Así que cuanto más me reía, más actuaba él!”, continuó la fotógrafa.

La reacción de los usuarios

La publicación se realizó en junio del año pasado, pero hasta hoy los usuarios de las redes sociales recuerdan las increíbles fotografías. No solo acumuló más de 142 mil ‘me gusta’, sino que hubo 31 mil comentarios de usuarios sorprendidos por el fotogénico caballo.