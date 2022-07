Lamentablemente, todos los días se informan casos de hurto en distintas partes del mundo. Es por eso que se habla bastante sobre delincuencia en las redes sociales. Dicho ello, una joven, aparentemente de México, causó revuelo en Twitter porque reportó que le robaron su auto y luego se dio cuenta que solo no recordaba dónde lo había estacionado.

La chica, cuyo usuario es @Alelugod en la mencionada plataforma, se llevó el susto de su vida cuando salió del cine, según informó la página web de 20 Minutos. Al no encontrar su vehículo donde creía que lo había dejado, inmediatamente pensó que se lo habían llevado unos ladrones.

Es por eso que informó a la Policía lo que supuestamente sucedió. Ella, según una de las dos fotos que compartió en Twitter, estuvo llorando porque ya daba por hecho que había perdido su auto. Sin embargo, luego se dio cuenta que todo no era como parecía en un inicio.

Soy un 10 pero : pic.twitter.com/Mn4NaqtwNM — coco (@Alelugod) July 11, 2022

Resulta que la joven no podía encontrar su vehículo simplemente porque no recordaba dónde lo había estacionado. A la hora de informar sobre la situación en Twitter, colocó emojis de payasos, dando a entender que no le quedó de otra que reírse por lo ocurrido.

“Imagínense el nivel de imb**** con el que quedé con los polis”, indicó la chica en la segunda imagen, donde se aprecia el vehículo de los agentes del orden. Muchos usuarios no dudaron en reírse por la experiencia que le tocó vivir a la joven y recalcaron que felizmente solo fue un susto.

