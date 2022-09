Hoy en día, muchas personas optan por cortar comunicación con otras sin ninguna advertencia. A esa acción se le llama coloquialmente como ‘ghosting’. Precisamente, un hombre de México evitó esa práctica despidiéndose de una mujer (que conoció, al parecer, en una app de citas) con un inusual mensaje. Lo que hizo fue aplaudido en varias redes sociales.

Pamela Pacheco es el nombre de la chica de esta historia, según La Vanguardia. Ella usó su cuenta de Twitter (@pamelapaacheco) para dar a conocer el mensaje que le envió un sujeto sin revelar la identidad del mismo ni por dónde solía conversar con él.

“Hola, Pam. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. El trabajo me tiene súper asfixiado. Esta semana ha sido de cierre y apertura, ha sido una tortura”, comenzó diciendo el hombre, de acuerdo a una captura que difundió la mujer.

Punto para este buen hombre con responsabilidad afectiva. 🤌🏻🤌🏻🤌🏻 pic.twitter.com/WtBMb89YL5 — Pamela Pacheco (@pamelapaacheco) September 2, 2022

“Escribo para despedirme, daré de baja la app, ya casi no me meto y bueno es que conocí a alguien y no sé hacia dónde lleva todo eso, pero quiero hacer las cosas bien. Odio el ‘ghosting’, así que vengo a dar la cara para no desaparecer. Te deseo mucho éxito y te agradezco el tiempo y todo lo que aprendí de ti, eres una gran mujer en verdad”, agregó.

Todo ese mensaje fue del agrado de Pamela. “Punto para este hombre con responsabilidad afectiva”, colocó ella como descripción de la mencionada foto. Muchos usuarios, luego de leer lo escrito por el sujeto, aplaudieron el accionar del mismo, recalcando que son pocas las personas que actúan así hoy en día.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.

¿Qué se necesita para crear un contenido viral?

El contenido viral tiene que ver con el impacto. Esto se llama “cartografía cultural”, según Dao Nguyen, editor de BuzzFeed. Cuando BuzzFeed, maestro de la viralidad, crea contenido, no se enfoca en el tema o formato (un video de un gato, publicaciones de lista, un cuestionario, etc.), recalca blog.uvirtual.org.

