El refugio de animales llamado Niagara SPCA, que se ubica en New York, Estados Unidos, ha dado que hablar en los últimos días. ¿El motivo? Realizó un anuncio en su cuenta oficial de Facebook (@theniagaraspca) sobre Ralphie, un perro que espera tener pronto una familia. El detalle con la publicación, que tiene una foto viral, es que ahí calificaron al can como un verdadero “terror”.

El albergue en cuestión aseguró que si bien a veces puede llegar a “endulzar” los rasgos menos deseables de la mascota, decidieron hacer algo distinto con el pequeño amigo de cuatro patas. “Conoce a Ralphie. A primera vista, es un adorable perro joven muy buscado. La gente debería estar golpeando nuestras puertas por él. Te prometemos que ese no será el caso”, se lee casi al comienzo del post.

“Ralphie es un terror en un paquete algo pequeño. ¿Qué podría salir mal con un perro de 26 libras, verdad? Estamos seguros de que estás pensando: mis tobillos estarán bien. Le advertimos: proceda bajo su propio riesgo. Nuestra mejor suposición es que la linda cara de Ralphie le dio todo lo que quería y los límites son algo de lo que escuchó a la gente hablar, pero no se aplicaban a él”, agregó el refugio.

Más adelante, el Niagara SPCA sostuvo en su publicación que sus anteriores dueños lo llevaron a entrenar, pero la relación no funcionó, ya que el can se considera el jefe. “Fue reubicado. Dos semanas en este nuevo hogar y nos lo entregaron porque ‘molestaba a nuestro perro mayor’. Lo que en realidad querían decir era: Ralphie es un demonio que escupe fuego y se comerá a nuestro perro, pero bueno, solo pesa 26 libras”, precisó después.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia a Ralphie. (Foto: @theniagaraspca / Facebook)

Pero eso no es todo, pues el refugio no tuvo problema alguno en asegurar que Ralphie “es un completo idiota, ni siquiera la mitad”. Sí, en serio. “Todo le pertenece. Si te atreves a probar su habilidad para poseer LAS cosas, se producirá la ira. Si muestra un momento de debilidad, prepárese para ser explotado. Suena divertido, ¿eh?”, indicó después.

Su hogar ideal

“El hogar ideal para Ralphie es la Madre de los Dragones, o un hogar para adultos libre de otros animales, con un dueño que lo guíe con calma y severidad, soportando cero basura. En el lado positivo, el entrenador anterior de Ralphie proporcionará a sus nuevos adoptantes las herramientas de capacitación que creen que necesita para tener éxito en un hogar. Solo consultas serias. No, no haremos excepciones. No hay traseros tontos (es broma, obviamente). Llámenos al 716-731-4368 ext 301 si está tan loco”, sentenció el Niagara SPCA.

La publicación, lejos de generar muchos comentarios negativos, hizo que varios usuarios se interesaran por saber más sobre Ralphie. También es necesario mencionar que hubo internautas que destacaron la creatividad con la que el albergue se refirió al perro que espera formar parte de una nueva familia.

