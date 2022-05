María Camila Payan es una joven que vive en Cali, Colombia. En varias redes sociales se comenta bastante sobre ella debido a que hace poco contó que su ex se tatuó la fecha en la que los dos empezaron a ser novios. El motivo probablemente te dejará sorprendido(a), así como ya lo están miles de usuarios.

La chica contó todo en Twitter. A través de su cuenta llamada @camilapayan19, sostuvo que con el hombre en cuestión ya no mantiene una relación sentimental desde hace varios años, pero el día en que ambos decidieron comenzar a ser pareja sigue siendo muy especial para él.

Tanto así que en su pierna se tatuó la fecha en la que los dos empezaron a ser novios. “Lo hice porque esa fecha, independientemente de si estamos juntos o no, me recuerda que por primera y única vez me enamoré”, le dijo el sujeto a María Camila Payan, según un tuit de ella.

Y así es como te das cuenta que hiciste las cosas muy bien: pic.twitter.com/g5bCorO8mM — MACA 👱🏻‍♀️ (@camilapayan19) May 7, 2022

“Hay personas que nos enseñan a amar sin poseer”, recalcó después la joven en esa misma publicación. Muchos usuarios de distintas redes sociales no pudieron ocultar su asombro al conocer el accionar del hombre.

Como lo sucedido se convirtió en tema de conversación entre los internautas, María Camila Payan se animó a difundir en Twitter una imagen del tatuaje que se realizó su ex. Aquella instantánea ya dio la vuelta al mundo.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.

¿Qué se necesita para crear un contenido viral?

El contenido viral tiene que ver con el impacto. Esto se llama “cartografía cultural”, según Dao Nguyen, editor de BuzzFeed. Cuando BuzzFeed, maestro de la viralidad, crea contenido, no se enfoca en el tema o formato (un video de un gato, publicaciones de lista, un cuestionario, etc.), recalca blog.uvirtual.org.