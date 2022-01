Para millones de personas alrededor del mundo que tienen mascotas, pero que no cuentan con un automóvil, les resulta una tarea engorrosa movilizarse con sus canes o mininos. La gran mayoría de servicios de taxis no están dispuestos a transportar a los animalitos, temiendo que estos puedan ensuciar o maltratar el mobiliario del auto. Sin embargo, en México, un taxista se ha convertido en tendencia de redes sociales como Twitter por transportar a nuestros amigos de cuatro patas.

Para muchos, Fernando Cuarón es un héroe sin capa, pues da alivio a muchos dueños de animales en la Ciudad de México, pues permite que estos viajen en el interior de su carro ¿Cómo nos enteramos de esto? Simple, por la usuaria de Twitter llamada Stacy Malibú quien dio a conocer la historia de este buen samaritano.

Y es que Cuarón hace taxi donde, evidentemente, traslada personas, pero también deja que estas puedan movilizarse al lado de sus mascotas, no importa la especie, no importa la raza, tampoco el tamaño, todo sea con tal de dar un excelente servicio y, con el insuperable “boca a boca”, hacerse con una cartera de clientes mucho más amplia.

Publicación que se hizo viral en Twitter. (Foto: Stacy Malibú/Twitter)

“Servicio de taxi pet friendly (amigable con las mascotas) en Ciudad de México”, escribió la usuaria antes mencionada quien, además, acompañó el mensaje con una serie de fotos con el rostro del Fernando (siempre portando mascarilla), mientras en los asientos traseros vemos a dueños al lado de sus animalitos.

La última imagen del post muestra un mensaje del propio sujeto que dice lo siguiente: “Buenas tardes grupo, pongo a su disposición viajes pet friendly en la Ciudad de México y área metropolitana. Informes al 5563219822. Atención personal de Fernando Cuarón”.

A Fernando no le importa el tamaño de los animales que suban a su auto. (Foto: Stacy Malibú/Twitter)

Una vez que las fotos fueron compartidas en Twitter, no tardó mucho para convertirse en viral y, de inmediato, se ganó cientos de comentarios, no solo interesados en el servicio que presta Fernando, sino también de usuarios que halagaron la iniciativa de este nombre para cubrir un mercado que, en no pocas ocasiones, no tiene una oferta variada, pero sí una amplia demanda.

“Me encantan estas personas que se adaptan al cambio sin que se los pidan. Nomás de puro ser simpático y ver una oportunidad”, “qué chingón, la verdad. Cómo batallaba para que me llevara un taxi con mi Pushkin”, “ahí tienen Uber pet friendly, Para los animalovers”, fueron algunos de los comentarios dejados por los internautas de la mencionada plataforma.