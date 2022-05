El juicio de Johnny Depp y Amber Heard sigue dando mucho de qué hablar en Estados Unidos y el mundo, sobre todo ahora que la actriz de ‘Aquaman’ ha subido al estrado para dar su testimonio sobre la presunta agresión que sufrió a manos de su exesposo. Ante esto, usuarios de redes sociales como Twitter se han vuelto tendencia por asegurar que la estrella de Hollywood estaría usando guiones de otras películas para contar su testimonio.

¿Imitando clásicos del cine moderno?

Diarios como el Daily News han hecho eco de esta teoría que circula en redes sociales, según la cual la famosa estaría citando líneas de otros filmes casi a la perfección. Y es que después que se sentara a contar su historia de violencia al lado del actor de “Piratas de Caribe”, muchos se han dado a la labor de, no solo analizar sus gestos, postura, también lo que está contando.

Esto ha llegado a tal nivel que no pocos afirman, algunos con supuestas pruebas, de que Heard estaría citando frases casi exactas de, por ejemplo, películas como “El talentoso señor Ripley” o “Perdida” (Gone Girl), para contar, por ejemplo, que Depp la habría golpeado luego de la ceremonia del Met Gala de 2014.

Publicaciones de usuarios de Twitter afirmando que Amber Heard usó diálogos de películas en el juicio contra Johnny Depp. (Foto: @ChristinaPykles/Twitter)

De hecho, el jueves 5 de mayo, un partidario de Johnny Depp escribió: “Hasta ahora, Internet ha identificado líneas del testimonio de Amber Heard (copiados) de: Mildred Pierce, Gone Girl, Matilda, The Talented Mr. Ripley, MAID, Bates Motel, Nothing Hiil, Pretty Woman y ese fue solo su primer día”.

El Dailey News también destacó otro tweet donde, en el mismo sentido del anterior, afirma que Heard habría empezado su alocución con líneas extraídas de un diálogo perteneciente a “El talentoso señor Ripley” interpretado por Gwineth Paltrow: “Lo que pasa con Dickie.. es como si el sol brillara sobre ti y es glorioso. Y luego, te olvida y hace, mucho frío”.

Aseguran que todo es falso

Sin embargo, este tweet fue descartado una vez que la web de verificación de hechos Snopes refutara que se tratase, en efecto, de la película estrenada en 1999. Sin embargo, esto no ha evitado que la publicación sea compartida por más de 4 mil personas, solo, en esta red social.

Asimismo, muchos partidarios de lo que hoy se hace llamar “Team Johnny” aseguran que la forma como Amber Heard se presenta ante el público es igual a la de Amy Dunne, protagonista de “Gone Girl”, mujer que pasó un año entero conspirando para incriminar a su esposo por su desaparición y asesinato, los cuales fueron falsos.

¿Por qué Johnny y Amber Heard están en juicio?

El juicio entre ambas estrellas de Hollywood se inició cuando Johnny Depp demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares ¿la razón? Ella afirmó en un artículo publicado en el Washington Post durante 2018 ser “una figura pública que representa el abuso doméstico”, lo cual repercutió en la carrera de Depp al perder importantes papeles y, desde entonces, tener casi estancada su carrera como actor.

Antes que saliera al público dicho artículo, Heard aseguro que sufrió abusos del polifacético actor durante los 4 años que duró su matrimonio; sin embargo, en la publicación, ella no lo menciona explícitamente. Por ello, cuando se hizo la demanda, la artista contrademandó a su exesposo por 100 millones de dólares.