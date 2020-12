Se suele decir que, quien tiene menos, es quien más da, porque da lo poco que tiene sin esperar nada a cambio. Esta antigua frase podría servir para resumir a la perfección el caso de un hombre sin hogar que arriesgó su vida para salvar a varios animales que habían quedado atrapados en un refugio, poco después de que este se incendiara.

Keith Walker, quien vive en una calle de Atlanta, Estados Unidos, presenció cómo la protectora de animales W-Underdogs se incendiaba la noche del pasado 18 de diciembre. El fuego se propagó rápidamente y amenazaba a los perros y gatos que se encontraban al interior del local; sin embargo, el sintecho no lo pensó dos veces y decidió ingresar al lugar para liberarlos.

“Estaba muy nervioso, no voy a mentir. Tenía mucho miedo de entrar allí con todo ese humo. Pero Dios me puso allí para salvar a esos animales”, dijo el ciudadano en conversación con la CNN. “Si amas a un perro, puedes amar a cualquier persona en el mundo. Mi perro es mi mejor amigo y no estaría aquí sin él, así que sabía que tenía que salvar a todos esos otros perros”, agregó Walker, quien convive junto a su pitbull llamado Bravo.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el hombre ya estaba dentro del refugio sacando a todos los animales hasta que estuvieran a salvo. Y es que el sujeto, que lleva 13 años viviendo en la calle, conocía las instalaciones debido a que su perro dormía y se alimentaba allí.

Según el citado medio, la heroica hazaña de Keith salvó en total a seis perros y diez gatos.

“No puedo agredecerle lo suficiente por salvar a mis animales”, dijo Gracie Hamlin, fundadora del refugio. Agregó que el refugio quedó inhabitable y que estaba a solo una semana de mudarse a unas nuevas instalaciones, en donde los animales se encuentran a salvo.