Los trabajadores de una panadería estadounidense quedaron anonadados cuando, el viernes pasado, un cliente dejó una propina de 2 mil dólares. El hombre, identificado como Nicholas, había comprado solamente dos empanadas por un valor de 5 dólares, tal y como lo muestra el ticket de venta publicado en Facebook y que posteriormente se volvió viral.

El hecho ocurrió en The Omaha Bakery, establecimiento ubicado en la ciudad de Bellevue, estado de Nebraska. Al lugar había llegado un miembro de las fuerzas armadas, quien tras una pequeña compra decidió dejar la enorme cifra en una factura. “Le dije: Eso está mal, has puesto demasiada propina. Y él me dice: Si no le das a OK, voy a dar la vuelta y darle a ok’”, dijo Preston Rath en conversación con el medio KETV.

Foto: The Omaha Bakery

Tras el hecho, los mozos del sitio se acercaron a Nicholas para pedirle que hiciera la corrección, pero el hombre se negó y dijo que quería apoyar al local.

La propietaria, Michelle Kaiser, agradeció el gesto y dijo que la propina será compartida por los trabajadores de la tienda, destacando la importancia de “mantener vivos a los negocios locales en estos tiempos difíciles”.

“Él sabía que había sido un momento difícil por el Covid, que la gente tenía problemas en general. Se dio cuenta de que nuestro personal estaba trabajando muy, muy duro”, agregó.

Fotos de empleados de panadería que recibió 2 mil dólares de propina