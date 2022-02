Una joven de Paraguay se volvió viral tras tomarle una foto a su padre mientras este la espera en una parada de autobús para acompañarla de regreso a casa. Por medio de su cuenta de Twitter, Belén Cárdenas contó la historia detrás de la imagen que ha conmovido a miles de internautas.

En el texto que acompaña la imagen, la joven describe que aunque no llega tan tarde del trabajo, su papá siempre la espera en el paradero. “Viejito, no quiero que nunca me faltes, te amo muchísimo”, escribió.

Yo nio llego entre las 8 30 o 9 a mi casa y él está siempre esperándome en la parada 😭❤️ viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo pic.twitter.com/lhtVq4bh33 — Belén Cárdenas (@BelnCrdenas19) February 22, 2022

En conversación con el medio local EXTRA, Cárdenas contó que desde el 2019 su padre tiene esta costumbre. Incluso la acompañaba hasta su lugar de trabajo, ya sea en auto o colectivo. “Los primeros tiempos me buscaba del trabajo, pero luego se fue acostumbrando a la idea de que ya no era el cole, que yo tenía que aprender a soltarme más y andar por mi cuenta”, recordó la joven.

Agregó que siente una gran felicidad cada vez que baja del bus y lo encuentra ahí esperándola. “A mi papá que le agradezco todo lo que ya hizo por mi, por mis hermanos y más por mi hijo, siempre fue y sigue siendo un excelente papá y abuelo”, expresó.

Opiniones divididas en redes sociales

Luego de que su publicación se volviera viral, se generó un debate sobre la imagen en redes sociales. Aunque la mayoría de los comentarios elogiaron el amor del adulto mayor por su hija, algunos cuestionaron a la joven por permitir que su papá esté en la calle solo a esas horas de la noche.

No obstante, la propia Belén contestó a estas afirmaciones, asegurando que a su papá “le estresa más si no deja que lo espere ahí, por eso trato de llegar lo más pronto posible”.

Se estresa más si no dejo que me espere ahí 😭 por eso trato de llegar lo más pronto posible — Belén Cárdenas (@BelnCrdenas19) February 24, 2022

Algunos días después de que la escena se volviera noticia, Belén volvió a utilizar su cuenta de Twitter para agradecer la gran recepción que obtuvo el gesto de su padre. Asimismo, contó que su papá ya se enteró de lo sucedido y que se siente feliz por los comentarios de respeto que generó.

Cuando publique esta foto jamás pensé q tendría tantos rt acá en tw para el día siguiente ya estaba en todas las redes la foto de mi papá 😅HOY SOLO QUIERO AGRADECERLES A TODOS 🙌🏻🥰 le leo a mi papito y se pone contento por todos los comentarios de amor y respeto hacia el 🙌🏻❤️ pic.twitter.com/JOkBMYIeao — Belén Cárdenas (@BelnCrdenas19) February 27, 2022