En Facebook , se difundió el caso de Chester, un perro del distrito de Santa Anita que se quedó sin hogar luego de que su dueña, una mujer que trabajaba como vendedora ambulante, falleciera de covid-19 . El can se quedó en la calle y recibió el apoyo de unos transeúntes, que le pusieron un cartel en el cuello para intentar encontrar a alguien dispuesto a adoptarlo.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor. Mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a dónde ir. ¡No me ignores!”, decía el papel que le sirvió para recibir el apoyo de la organización “Huellitas Felices”, que llegó hasta el lugar para asistirlo.

Desde la fundación informaron que Chester ya se encuentra en buenas manos y que pudieron encontrarle un hogar tempora,l en donde se encargarán de cuidarlo, alimentarlo y darle los cuidados médicos necesarios.

“Ya está muy engreído y mimado”, escribieron en Facebook. Destacaron también que se encuentra siguiendo un tratamiento por erliquia, para posteriormente ser operado de un ojo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Un perro le avisa de la llegada de su papá para que se ponga a estudiar y la escena se vuelve viral

Perro le avisa de la llegada de su papá para que se ponga a estudiar. (Twitter)