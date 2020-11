Durante los últimos días, se han realizado incontables homenajes a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles de un paro cardíaco a los 60 años. Por eso, llamó la atención el acto de protesta de una joven que se negó a homenajear al astro argentino.

Paula Dapena, jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF, se negó a guardar un minuto de silencio por Maradona y, a diferencia de sus compañeras, se sentó en el césped y dio la espalda a la tribuna durante el homenaje. El hecho se dio antes del inicio de un partido amistoso ante el Deportivo de La Coruña.

“Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”, dijo Dapena. “Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares”, agregó, en declaraciones a Pontevedra Viva.

La futbolista también dijo que se negó a guardar el minuto de silencio “por un violador, pedófilo y abusador” y que tenía que sentarse “en el suelo y dar la espalda”.

Cabe agregar que el equipo de Dapena terminó perdiendo el compromiso por 10 a 0.

