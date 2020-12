Una mesera de Texas, Estados Unidos, quedó estupefacta al recibir una propia de 2 mil dólares en una factura; sin embargo, el restaurante para el que trabaja se negó a entregarle el dinero. El caso ha generado polémica en las redes sociales.

Emily Bauer contó que había estado trabajando durante aproximadamente dos semanas en el establecimiento Red Hook Seafood and Bar, ubicado en San Antonio. Durante un turno, le pedía constantemente disculpas a un hombre sentado en su sección por su lentitud. “Él estaba como ‘entiendo’. También mencionó que era dueño de restaurantes, así que sabía lo difícil que es ser mesero”, dijo la mujer en conversación con la estación de noticias KVUE.

Luego de algunos minutos, el cliente canceló la orden y pidió la cuenta. “Le dije está bien”, dijo Bauer. No fue hasta que el hombre se fue que la mesera se dio cuenta que le habían dejado una propina de 2 mil dólares, junto con una nota que decía “¡Feliz Navidad! ¡Sigue trabajando duro”.

“Lo abrí y comencé a llorar. Yo estaba como ‘¡Dios mío! ¡Mis hijos! Voy a gastarlo todo en mis hijos”, dijo Bauer, quien tiene dos hijos, uno de 2 años y otro de 5 meses.

Sin embargo, la alegría le iba a durar poco. Y es que el restaurante le dijo que no podía procesar una propina mayor a los $500. Otros meseros sugirieron que el establecimiento le entregue cuatro propinas separadas de $500, pero también se negaron.

“No creo que sea nuestra responsabilidad como mesero decir ‘no me puedes dar tantas propinas, lo siento. Ohno, hay un límite”, dijo Bauer. “Si ese es el caso, debería haber carteles colocados en los restaurantes o en el recibo para decir que hay un límite de $500″.

Bauer dijo que el cliente recibió la noticia y expresó su decepción. Cuando pidió contactarlo para expresarle su gratitud, su gerente le dijo que sus datos no fueron anotados. Por ello, hizo una publicación en Facebook con la esperanza de que llegue a encontrarlo.

“Aunque no pueda recibirlo, gracias. Gracias por tener un corazón tan grande”, dijo la mesera.

En su defensa, el restaurante se pronunció a través de sus redes sociales. Afirmaron que la historia publicada por la cadena no considera todos los detalles del caso.

“La tarjeta del caballero no nos permitió procesar la propina. Lo intentamos varias veces, Emily lo intentó, los gerentes se cansaron y el propietario llamó a Visa para preguntar qué podíamos hacer. Visa no pudo forzar una propina de $2000 porque no era válida. No podemos cobrarle a una tarjeta $500 cuatro veces, es imposible y es fraude. El caballero llamó preguntando si Emily podría recibir su propina. La gerencia le dijo que la propina no se procesaría y que si podía entregarla en efectivo o cheque, dijo ‘ok’ y luego colgó. No se ha aparecido en el restaurante”, escribieron.

