Patrick Shyu es toda una personalidad en lugares como YouTube, pero recientemente se encuentra en el ojo de la tormenta por un polémico tweet donde aseguró que desear “Feliz Navidad” es “altamente” ofensivo para personas que se deprimen durante estas fechas de finales de año. Sin embargo, tras hacerse viral, el influencer recibió una masiva ola de críticas.

Una bizarro mensaje de Navidad

Y es que Shyu (@techleadhd) para muchos se vistió de Grinch al esbozar estas palabras: “encuentro ‘Feliz Navidad’ muy ofensivo... las vacaciones causan estrés, depresión y problemas de salud mental para el 25-40 por ciento de personas. Es como un ´concurso de alegría’ en las redes sociales para forzar la felicidad y una subversión occidental de todas las demás culturas ¿Qué es un saludo no ofensivo?”.

No contento con esto, Patrick twitteó una segunda parte a esta opinión: “para ser claro, estoy teniendo una Navidad supremamente feliz. Probablemente, 100 veces mejor que el tuyo y causaría una depresión masiva y una carnicería si compartiera una alegría tan inimaginable en las redes sociales y luego dijera: ‘oh, felices fiestas para ti también’, estoy tratando de salvar tu vida absteniéndome”.

Mira aquí la foto viral

El tweet que causó polémica en plena temporada navideña. (Foto: @techleadhd/Twitter)

“A nadie le importa si te ofendas”

Pese a lo bizarro que resultó este mensaje “navideño”, la publicación no tardó nada para alcanzar a miles donde, en vez de recibir apoyo masivo por su supuesta empatía, tan solo consiguió duras críticas por su polémica posición, aunque también mucho sarcasmo.

“¡Feliz Navidad!”, “a nadie le importa si te ofendes”, “¿sabes que es lo que la mayoría de la gente encuentra ofensivo? Personas que corretean buscando cosas ridículas con las que ofenderse”, “relájate, tienes buenas intenciones, pero no hables por los demás. Las personas que tienen un trauma navideño pueden lidiar con ello. Si están motivados por la felicidad de los demás, necesitan terapia. Lo digo como alguien que no le gusta la Navidad. Es bueno de tu parte, pero no es todo”, “creo que las personas que hacen que los demás sean responsables de sus emociones son ‘altamente ofensivas’”, “creo que ‘estés teniendo una buena semana’ es muy ofensivo. No estoy teniendo una buena semana ¿Cómo te atreves a ser amable conmigo?”