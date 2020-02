‘¡Amor de mi vida!’: Kylie Jenner comparte la foto más adorable de Stormi luciendo un bolso de diseñador

La adorable Stormi Webster ha vuelto a marcar tendencia en las últimas fotografías publicadas por su madre, la empresaria y personalidad estadounidense Kylie Jenner, en su cuenta de Instagram. Como si se tratara de una fashion blogger pues fue vestida con un look relajado pero a la vez chic, dejando a la vista su buen gusto por la moda desde pequeña.

No cabe duda que Kylie Jenner es un icono de la moda actual, pues cada cosa que toca se agota rápidamente en tiendas, por lo que el fruto de sus entrañas no podía ser la excepción. Vistiendo una acogedora camiseta de manga larga con frases escritas en letras rojas en las mangas y un par de pantalones de buzo a juego, Stormi combinó el look con unas zapatillas Nike del mismo tono y un diminuto bolso que causó sensación en los más de 164 millones de seguidores de su madre.

Se trata de un bolso con diamantes de imitación del diseñador estadounidense Alexander Wang, el cual ronda los 700 dólares. Tal como hemos visto en otras publicaciones, Stormi modela su nueva adquisición frente a la cámara, haciendo un tierno gesto con sus labios.

Sin lugar a dudas, Kylie ha sembrado el amor por los bolsos de diseñador en su pequeña hija, quien cada que tiene la oportunidad posa con estos como si se tratará de alguna muñeca. Un mini bolso Louis Vuitton y un Hermès Kelly de color rosa intenso, son solo algunos de los que ‘habitan’ en su estante de carteras. Lo cierto es que tanto la madre como la hija tienen un increíble sentido de la moda.

