Game of Thrones: ¿Cuánto sabes de Daenerys Targaryen? Completa este test y descúbrelo | TRIVIA

Cada vez falta menos para que se estrene la última y octava temporada de una de las series más exitosas de toda la historia, Game of Thrones, y dentro de esta, tiene a una de las protagonistas que ha tomado una amplia representación en el programa, la siempre fuerte Daenerys Targaryen.

Esta bella damisela también es conocida como "la Tormenta, la que no arde, rompedora de cadenas, madre de dragones, Khaleesi de los Dothraki, Reina de los Ándalos y los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señora de los Siete Reinos y Protectora del Reino".

Resuelve este test para comprobar si eres fan comprobado de Daenerys Targaryen, una de las que será protagonista en la nueva temporada de Juego de Tronos.

Recuerda que la octava temporada de Game of Thrones se estrenará este domingo 14 de abril a las 20:00 horas (de Perú) y si no te quieres perder nada y deseas ver sin problema alguno el capítulo de Juego de Tronos, no dudes en ingresar a los enlaces que te dejaremos a continuación. ¡Valar Morghulis!

