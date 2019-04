Game of Thrones: ¿Cuánto sabes de Jon Snow? | TRIVIA

Cada vez falta menos para el estreno de la temporada 8 de Game of Thrones y dentro de sus principales personajes tenemos a nada más y nada menos que que al actual rey de Winterfell y protagonista de lo que será la guerra final contra los 'White Walkers', Jon Snow.

Jon, caracterizado por Kit Harrington, se ha ganado el cariño del público por sus nobles acciones y su curiosa personalidad, así como el físico que se pudo apreciar en distintas ocasiones entonces, si eres fan de Juego de Tronos y también del personaje, no puedes dejar de resolver este test que te dejaremos a continuación.

Recuerda que la octava temporada de Game of Thrones se estrenará este domingo 14 de abril a las 20:00 horas (de Perú) y si no te quieres perder nada y deseas ver sin problema alguno el capítulo de Juego de Tronos, no dudes en ingresar a los enlaces que te dejaremos a continuación. ¡Valar Morghulis!

