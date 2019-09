Google Translate se burla de B. B. King con bizarra traducción

Google Translate vuelve a ser objeto de polémica después de que se viralizara la traducción del recordado B. B. King, el ‘Rey del Blues’. De acuerdo con la versión de uno de sus fans, al escribir el nombre del músico estadounidense en la aplicación, el resultado sería una mofa hacia la celebridad que admira.

Riley B. Kinga o Riley Ben King más conocido como B.B. King, fue un músico, compositor y cantante de blues estadounidense considerado como uno de los más influyentes de todos los tiempos. Por ello, miles de usuarios en Facebook y Twitter se enfadaron al conocer que Google Translate se había “burlado” de él con un insólito resultado al colocar su nombre en el traductor.

El pasado 16 de setiembre B.B. King habría cumplido 94 años. Esto hizo que sus fans busquen información sobre él en Internet. Pero uno de los que más profundizó la búsqueda, descubrió que al colocar su nombre en Google Translate obtendría un resultado bastante peculiar.

Al traducir el nombre Riley Ben King del Tamíl al español se obtiene la palabra “Relay Girl King”, resultado que ha enfurecido a los fans del cantante fallecido hace cuatro años.

Cabe resaltar que Google había dedicado horas antes un Doodle a B.B. King al recordar su onomástico número 94.

El cantante fue homenajeado por Google. (Foto: Google)

'The Thrill is gone' es el fragmento de la canción que aparece en la animación dedicada a 'Beale Street Blues Boy', como solían llamarle los lugareños de Memphis (EE. UU) antes de ser conocido como B.B. King.