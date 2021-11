A través de Twitter se pudo conocer la insólita pregunta que recibió Lucy Oberlin, psicológica de profesión. Ella compartió en su cuenta @lucyoberlin una divertida conversación con uno de sus amigos que, segundos antes, había desarrollado un “test de Winnie Pooh” y no consiguió el resultado deseado.

Fue a través de WhatsApp que Lucy recibió el mensaje de uno de sus contactos llamado Mr Mimil. Inesperadamente su amigo le contó que había tenido una mala experiencia al realizar un divertido “test”, de esos que se encuentran en las redes sociales.

Lo que ocurrió después se volvió viral. Y es que el muchacho le indicó que había desarrollado el “test de Winnie Pooh”, un juego que, según determinados parámetros, te arroja con qué personaje del famoso libro eres. “Me salió que era Igor. No soy tan depresivo y pesimista, pero no sé. ¿Puedes terapearme a ver si consideras que soy Igor”, se puede leer en el mensaje. “Yo quería ser Tiger”.

Para esto estudio psicología pic.twitter.com/hhutHVMvUw — Lucy Oberlin💜 (@lucyoberlin) November 16, 2021

Rápidamente las redes sociales no dejaron pasar esta inusual conversación y viralizaron la publicación de Lucy Oberlin a través de Twitter. “Jajaja, ahora quiero hacer el test”. “Este es el verdadero motivo por el que estudio psicología”, entre otros comentarios fueron los que replicó la autora del post.

¿Qué es el Test de Winnie Pooh?

La prueba de patología de Pooh de IDRlabs es propiedad de IDRlabs International. La investigación original fue llevada a cabo por Shea, SE, Gordon, K., Hawkins, A., Kawchuk, J., y Smith., D. y se publicó en la Canadian Medical Association Journal, 163 (12). El test consta de 33 preguntas las cuales se basan en “De acuerdo o Desacuerdo” y los personajes y trastornos se dividen de la siguiente manera:

Winnie Pooh – Trastorno por déficit de atención

Pigglet – Ansiedad

Tigger – Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Conejo – Trastorno obsesivo-compulsivo

Rito – Autismo

Igor – Depresión

Christopher Robin – Esquizofrenia

Cabe resaltar que este test no es un diagnóstico profesional y simplemente ayuda de manera superficial a hallar una perspectiva personal de los índices medidos. Asimismo, no está diseñada para definir la personalidad o problemas psicológicos, por lo que no son confiables y no tienen precisión. Aquí puedes realizar el “Test de Winnie Pooh”.