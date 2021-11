¿Te imaginas encargar comida a domicilio y convertirte en tendencia? Eso sucedió en España. Un joven desató miles de risas en las redes sociales debido a su forma bastante cómica y particular de realizar un pedido. En la casilla de comentario, esta persona escribió “por favor, no tardes mucho. Mi suegra está en casa”.

El ingreso de la plataforma digital a la industria gastronómica permitió que la relación entre cliente y restaurante sea más cercana y amena. Ahora, desde cualquier dispositivo se pueden colocar todas las indicaciones para que los cocineros lo tengan en cuenta al momento de preparar la comida.

Sin embargo, lo que menos esperaba un establecimiento de Sevilla era encontrar la indicación de un usuario sobre su suegra. Mediante su cuenta de Twitter (@soycamarero), Jesús Soriano, compartió el ticket que incluye la singular petición.

“Por favor no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va”, escribió el cliente. Para evitar dudas, el propio Jesús Soriano compartió con sus seguidores el boleto completo en el que se puede observar que la cuenta total asciende a 43 euros. Según la imagen, el pedido se realizó el pasado 12 de noviembre.

Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme 😂 pic.twitter.com/QPZ99c8NlI — Soy Camarero (@soycamarero) November 22, 2021

Reacciones en Twitter

Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso, muchos de los cibernautas aseguraron sentirse identificados con el simpático cliente. El tuit de @soycamarero alcanzó los 500 “me gusta” y provocó decenas de comentarios.

“Yo pongo esa orden en prioridad si leo eso”, “ese pedido, es un grito de auxilio”, “veo eso y le mando el pedido con dron”, “era una emergencia más que justificada”; fueron algunos de las opiniones de los cibernautas en las redes.