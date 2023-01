Una mujer de Melton Mowbray, Inglaterra, está dispuesta a hacer de todo para ahorrar dinero en medio de la crisis económica que afecta al Reino Unido. Por ello, decidió dejar de lavarse el pelo y poco le importa si la critican o la tildan de “sucia”.

Chloe McIntyre tomó la decisión de dejar de afeitarse y hacer que los aceites naturales actúen en su cabello en vez de utilizar un shampoo caro.

La madre señaló a The Sun que no le interesa si se burlan de ella o si la llaman poco femenina, siempre y cuando logre su objetivo de ahorrar dinero.

Según contó, logró ahorrar 400 libras (485 dólares) en 2022 gracias a que dejó de lavarse el pelo y afeitarse. Ahora espera vivir de esta forma durante todo el 2023.

“Me aseguro de no pasar más de dos minutos en la ducha ahora, lo que no me deja tiempo para afeitarme. Pero de ninguna manera estoy horrorizada por el bosque de pelos que ha comenzado a crecer”, indicó.

La mujer asegura no haber lavado su cabello en nueve semanas, pero a pesar de ello luce “increíble”. Sus piernas y su cuerpo, por otra parte, “se están poniendo más velludos cada día”.

'I’m a super scrimper - I don’t wash my hair or shave and don't care if I stink'https://t.co/4StYE6wxRV — The Sun (@TheSun) January 4, 2023

“Me siento segura y empoderada con mi cuerpo y finanzas”

“Sé que algunas personas me trollearán y probablemente me etiquetarán como repugnante, pero eso no me molesta. Se pondrán celosas cuando no esté endeudada hasta las cejas”, agregó.

“Estaba gastando 20 libras esterlinas (cerca de 25 dólares) al mes en shampoo y acondicionador y si lo redujera por completo podría ahorrar 240 libras esterlinas (291 dólares) al año”, afirmó.

Al respecto, precisó que “un enjuague sin productos es todo lo que necesito. Es barato, ahorra dinero y no podía incluír un shampoo y acondicionador en mis duchas de ahorro de dos minutos”.

Sobre la decisión de dejar de afeitarse, apuntó que hace seis meses dejó de hacerlo en sus axilas y que como es invierno en Reino Unido “uso mangas largas y pantalones deportivos o mallas todo el tiempo” por lo que nadie puede ver cómo luce.

“La gente puede llamarme asquerosa, pero me siento más segura y empoderada con mi cuerpo y mis finanzas que nunca”, concluyó McIntyre, quien “solía gastar 14 libras (17 dólares) en maquinas de afeitar, crema y agua caliente para afeitarme las piernas y 20 libras (24 dólares) al mes en mis productos para el cabello”.

Cada cuánto hay que lavarse el pelo

Según expertos, no existe una frecuencia concreta para lavarse el pelo. No se debería lavar todos los días, pero tampoco esperar semanas o meses para hacerlo.

Aunque no hay un veredicto sobre el tema, un estudio de la Universidad de Columbia declaró que si la piel y el pelo son grasos, se debe lavar unas 3 o 4 veces por semana, mientras que si uno está en un punto medio, con 2 ocasiones es suficiente para mantener la salud del cuero cabelludo.

Mientras, hay otros estudios que afirman que 5 o 6 lavados por semana pueden constituir una frecuencia satisfactoria para mantener el tratamiento del cuero cabelludo.