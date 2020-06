La historia es viral en Instagram. Las protestas Black Lives Matter no cesan. La muerte de George Floyd terminó de prender la bomba que venía cargando hace mucho la sociedad afroamericana. Las constantes peleas entre ciudadanos y policías, preocupan a más de uno, incluso, a los que tenían todo planeado para que el 2020 sea el mejor año de sus vidas.

Un par de recién casados en Filadelfia se unió a la protesta luego de contraer matrimonio el pasado sábado.

Kerry-Anne y Michael Gordon estaban en el juzgado convirtiéndose en esposos; sin embargo, la recepción de su boda fue más corta que la habitual debido a que deseaban unirse a la marcha y pelear por sus derechos.

Según informó The Philadelphia Inquier, la feliz pareja estaba casándose cuando la marcha pasó por delante, así que en cuanto se besaron se unieron a la protesta.

No lo tenían planeado. La pareja ya había pospuesto la celebración de la boda para el próximo año debido al coronavirus, pero decidieron retomarla en una masiva reunión que no esperaban, pero en la que estaban felices de participar.

“Terminó siendo un momento muy poderoso. No solo estamos sintiendo el movimiento de las personas … sino que me encuentro con mi esposo, el día de nuestra boda, como un hombre negro fuerte y un buen representante de quiénes somos como personas, cómo son nuestros hombres, cómo es nuestra cultura, me gusta. Fue un momento muy, muy enriquecedor para nosotros teniendo en cuenta que todo esto está sucediendo ahora”, dijo la novia a ABC News.

