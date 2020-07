Si eres un usuario activo de las redes sociales , seguramente notaste durante los últimos días que estas se han ido llenando de fotos en blanco y negro de mujeres que nominan a otras etiquetándolas bajo el hashtag #ChallengeAccepted.

Se trata de un nuevo reto viral que, desde el pasado fin de semana, ha unido a las mujeres por una causa solidaria. El objetivo es generar lazos de apoyo ante situaciones de discriminación sexual o misoginia, así como tratar de erradicar todo tipo de violencia de género.

La dinámica es bastante sencilla: la participante debe publicar una foto en blanco y negro, etiquetar el hashtag #ChallengeAccepted y nominar a otras mujeres.

De momento, se desconoce quién inició este desafío que no ha tardado en popularizarse entre las famosas de distintas industrias. Lo cierto es que el reto ha llegado a prácticamente todo el mundo y está uniendo a mujeres de todos los estratos bajo un mismo lema.

Algunas de las celebridades que se unieron al “Challenge accepted” fueron Jennifer Anniston, Cindy Crawford, Elsa Pataky, Eva Longoria, Reese Witherspoon y Gal Gadot, quienes aprovecharon la oportunidad para compartir mensajes de aliento para sus seguidoras.

“Gracias a todas las mujeres brillantes y hermosas de mi vida que me enviaron muchos mensajes bonitos hoy. A decir verdad, no entiendo realmente esta cosa del desafío ... ¡¿pero quién no ama las buenas razones para apoyar a las mujeres¿! Así que... ¡desafío aceptado! Y ya que te tengo aquí, quizás la mejor manera en que podemos apoyar a otras mujeres es INSCRIBIRSE PARA VOTAR por los problemas que afectan a las mujeres. Anima a todos tus amigas, novias, hermanas, madres e hijas a hacer lo mismo. ¡Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y debemos cuidarnos y amarnos!”, escribió por su parte Jennifer Aniston.

