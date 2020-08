Los gatos tienen la habilidad de ganarse nuestro corazón con mucha facilidad debido a sus ocurrencias y singulares reacciones. Este cariño hace que los videos que protagonizan se vuelvan virales en Instagram y otras plataformas sociales en un santiamén.

Uno de los más recientes muestra el momento en que un minino con sobrepeso, que vive en Corea del Sur , recibe su juguete favorito de manos de su amo. Esta persona es la que registra la escena.

La reacción del felino ha inquietado a miles en Instagram, quienes no dejaron pasar la oportunidad de comentar el material. Descuida, aquí lo tienes.

“Creo que es una de las escenas más simpáticas que he visto en mucho tiempo. No he parado de reír de principio a fin”, mencionó un usuario.

Las tomas, que acumulan más de 41.000 reproducciones, han sido difundidas en diversos grupos de Facebook dedicados a subir fotos y clips de gatos.

