Maya, la historia de la gatita con 'síndrome de Down' que tiene un libro contando su historia

La tierna historia de una gatita se ha transformado en un ejemplo a seguir para millones de personas en el mundo que buscan adoptar a una mascota y es que, si cuidar a los seres humanos que sufren de síndrome de Down es una tarea ardua que se cumple con mucho amor y dedicación, imagínense tener a un animal con esta condición (aunque esta no sea propiamente dicha la situación del animal).

'Maya' es el nombre de una pequeña gata de ojos verde y negro, piel gris con manchas marcadas de un plomo más oscuro, la cuál nació con un transtorno genético que la ha 'marcado' de por vida.

La dueña cuenta que la historia de 'Maya' es muy particular y es que la minina estaba en un albergue, del cuál las personas que la veían preferían no sacarla; sin embargo, esto no pasó desapercibido para la señorita que asumió el reto de darle la vida que la gata merecía así como cualquier otra mascota que estaba en el lugar.

Al comienzo no fue sencillo, los cuidados y el tiempo que se debía de tener con 'Maya' eran muy amplios pero con mucho amor y dedicación supo ayudarla en todo, viéndose recompensada con el cariño de esta gatita.

'Maya' nació con una anomalía genética pero fue bien aceptada y cuidada por su familia. | @meetmayacat Instagram

Una idea surgió en la mente de la dueña que no dudó en crearle una cuenta de Instagram (@meetmayacat para que la sigan) que creció muy rápido, transformándola en una de las gatitas más 'influyentes' de la red social.

En la cuenta, la dueña cuelga fotos y videos muy tiernos de la gata en su día a día pero eso no es lo más importante, sino que 'Maya' tiene un libro que va dirigido a los niños, con lo que busca la concientización de los mismos, desde pequeños, con la condición que pasan millones de personas en el mundo.

Las ganancias de dicha iniciativa van dirigidas hacia 'The Odd Cat Sanctuary' (lugar de donde Maya fue rescatada) y a las Olimpiadas Especiales de Massachusetts.

"Este adorable libro de dibujos presenta a @meetmayacat y enseña a niños de todas las edades a aceptar a quienes son diferentes. Escrito para normalizar discapacidades o condiciones físicas, de desarrollo y emocionales de todo tipo, este libro puede abrir los ojos de todos a la idea de que cada vida merece amor y aceptación”, acota la presentación del libro de 'Maya'.

¿Es verdad que los animales sufren de síndrome de Down? | @meetmayacat Instagram

¿Existe el síndrome de Down en los animales?

Recordemos que dentro de la estructura del ADN y las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, los seres humanos cuentan con 23 pares de cromosomas pero una que tiene síndrome de Down tiene una copia extra del cromosoma 21: tres en lugar de dos, dando así origen a esta condición.

Dicha afección solo afecta a los seres humanos pero los animales también pueden sufrir anomalías genéticas, experimentando trisomías cromosómicas de algún tipo y dando así una condición parecida a la del síndrome de Down pero no siendo catalogada como la misma.

Sin embargo, estas pueden darle al animal dificultades cognitivas y fisiológicas así como también anomalías anatómicas.

