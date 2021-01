Marina Riverss es una joven de España , que es muy popular en Instagram y TikTok . En la primera de las plataformas mencionadas, ella acumula más de 865.000 seguidores, mientras que en la segunda ostenta más de 750.000. Nada mal, sin duda.

Es por esto que cada una de las publicaciones que realiza no tarda un ápice en volverse viral. Tal es el caso de unas fotos que se tomó en las calles de Madrid, las cuales actualmente están cubiertas por la nieve.

Dichas imágenes fueron compartidas en Instagram, donde vienen acumulando más de 392.000 likes. Aquí colocamos el post.

Como ya viste, Marina Riverss aparece luciendo muy poca ropa. Esto no solo propició que muchos admiradores le dejaran piropos, sino que también gestó el nacimiento de un rumor que no tardó en eclipsar la publicación.

Un sitio web, según informa Nius , señaló que la chica había sufrido un cuadro de hipotermia tras tomarse las fotografías. “Ingresada una influencer madrileña por hipotermia tras salir a la calle en ropa interior”, indicaba el titular

A pesar que la web se especializa en bromas, el rumor se esparció tan rápido que la celebridad debió aclarar las cosas pronto. “Fueron solo 10 minutos y me volví a vestir. De todas formas no hacía mucho frío, estaba en la sombra y no había viento”, comentó.