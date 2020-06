La popular actriz mexicana de 23 años Sofía Castro, subió recientemente una publicación que causó polémica en su cuenta oficial de Instagram. La hija de la también actriz Angélica Rivera, fue criticada duramente por su aspecto físico, el desorden de su habitación y por el poco tacto para subir la foto en la actual coyuntura.

Vestida con un bikini anaranjado, posando ante un espejo y con el fondo de su habitación, la fotografía fue publicada el último domingo 31 de mayo y rápidamente recibió varias críticas. Aunque, también muchos mensajes positivos.

En el texto, la sobrina de la actriz Verónica Castro utilizó una descripción para acompañar la fotografía. “Namas por qué es domingo y por qué me urge ir a la playa”, publicó junto a las imágenes del sol y de una ropa de baño.

Rápidamente la fotografía recibió muchas interacciones y, en menos de 24 horas, superó los 43 mil corazones y más de 300 comentarios. Pero no todos los mensajes fueron positivos. Algunos criticaron su delgadez y el desorden de su habitación.

Quizá anticipándose a este hecho, la actriz también incluyó en su texto el siguiente mensaje: “No me vayan a decir otra vez... que si recogí el cuarto, que si los cables, ya me anda gustando las fotos en ese espejo por qué cuarentena y no encuentro otro spot”, comentó junto a dos caritas sonriendo hasta las lágrimas.

La actriz ganadora del premio a Mejor Actriz Juvenil y a Mejor Revelación Femenina, ambos en el 2014, cuenta actualmente con más de un millón de seguidores en Instagram a la vez que ella sigue a 2.254 personas y ha realizado 840 publicaciones en total desde que ingresó a la red social de las fotos.

