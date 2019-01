Una chinchilla disfruta al máximo que le rasquen la barriga

Muchos usuarios de Instagram han quedado enternecidos tras ver una corta grabación en la que una chinchilla recibe cariño. El clip ya fue reproducido en más de 4,1 millones de oportunidades en solo unos días.

Todo comienza con el pequeño roedor parado en dos patas mientras una persona le rasca la barriga delicadamente. El animal cierra los ojos en señal de disfrute.

El video ha sido compartido en Instagram por la cuenta del sitio de virales 9GAG, la cual es seguida por más de 49 millones de personas. Debido a ello es posible que el número de visualizaciones suba con el pasar de los días.

"No puedo creer lo tierna que se ve la chinchilla. Es una mascota que me gustaría tener en el futuro", sostuvo un usuario de Instagram. Cabe mencionar que, como aparece en la publicación, el clip no le pertenece a 9GAG sino a un tuitero.