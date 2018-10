En Instagram no solo se pueden encontrar fotos y videos de gente disfrutando de comidas exóticas o paseos en lugares paradisíacos. En esta plataforma social, que prioriza la imagen antes que el texto, uno consigue ver material singular y destinado a entretener a los internautas.

Uno de los que recientemente entró a este grupo es un clip que muestra a un perro, de raza corgi, 'volando' haciendo uso de un par de alas. La grabación fue difundida en Instagram por la cuenta del sitio de virales 9GAG.

El corto video empieza con el can, que tiene las alas atadas al lomo, corriendo por lo que parece ser su casa. De fondo se escucha el mítico tema 'I Believe I Can Fly', perteneciente a R. Kelly.

La reacción de los internautas fue inmediata. Los comentarios en la publicación de Instagram superaron rápidamente los 33 mil.

"Por un momento pensé que el corgi iba a volar de verdad. Excelente edición, me ha emocionado", indicó un usuario de Instagram. La mayoría de respuestas poseen un matiz muy similar.