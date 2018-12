Muchos usuarios comentaron la insólita situación que protagonizó este perro

Los videos que tienen como protagonistas a perros (o cualquier otra mascota) comúnmente se convierten en virales en Instagram y otras plataformas similares. Las reproducciones pueden llegar a contarse por miles en un tiempo muy corto.

Ese ha sido el caso de un clip que muestra el apuro que pasó un perro de raza corgi cuando deseaba salir de una piscina. Como se ve en las imágenes, el animal no consigue concretar su objetivo.

El video de Instagram fue reproducido poco más de 7 mil veces. "No sé si reír o llorar por la suerte del perro. Es una disyuntiva que no me dejará dormir esta noche", bromeó uno de los usuarios. Los demás comentarios dejados por los internautas fueron del mismo corte.

Cabe señalar que el clip no solo puede verse en Instagram. El conocido sitio de virales 9GAG tomó el material y lo compartió en su cuenta de Facebook, donde acumuló más de 464 mil vistas.

“Si bien tuvo su origen en Instagram, Facebook hará famosa a esta tierna mascota. Se lo merece, sin dudas”, manifestó un usuario en el ‘post’ de 9GAG.