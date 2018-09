Las redes sociales se encuentran repletas de mascotas muy simpáticas. Una de ellas es Tori, una perrita bichón frisé que ha 'conquistado' hasta la médula a más de 307 mil usuarios de Instagram, una de las plataformas más usadas en el planeta.

Esta cifra no debería ser una sorpresa ya que Tori, que vive en la ciudad surcoreana de Daegu, ostenta un 'look' inusual para un can. El animal tiene un 'peinado' de estilo afro muy bien arreglado.

Las fotos y videos que sus propietarios difunden en Instagram suelen acumular miles de likes. Por ejemplo, la publicación más reciente fue del agrado de más de 16 mil internautas.



"Ya quisiera tener un cabello así de bello", "Los amos de Tori invierten mucho dinero en su cuidado" y "Tori nunca dejará de ser tan encantadora", fueron algunos de los comentarios en el referido post de Instagram.



Esta fama convirtió a Tori en blanco de más de una nota en medios como Daily Mail y HuffPost. Dichos portales indicaron que la perrita es una de las mascotas más adorables que se pueden encontrar en Instagram.