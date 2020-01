Khagendra Thapa Magar se hizo mundialmente conocido por recibir el récord mundial Guinness en la categoría ''hombre móvil más bajo del mundo''. Con 67 centímetros de estatura, Thapa ingresó al libro ‘Guinness World Record’ tras cumplir 18 años y destronar de su puesto al colombiano Edward Nino Hernández. Desafortunadamente, una complicada enfermedad apareció en su vida y falleció el viernes en un hospital de Nepal. La cuenta de Instagram de Record guiness conmemora a Khagendra tras su partida.

El hombre más bajo del mundo, Khagendra Thapa Magar, perdió su lucha contra la neumonía el pasado viernes y perdió la vida en un centro médico de Pokhara, ubicado a unos 200 kilómetros de la casa donde vivía con sus padres. Khagendra tenía solo 27 años y era de los pocos hombres de talla baja que podía caminar sin complicaciones. Lamentablemente la neumonía se le complicó con unos problemas en el corazón, lo que termino por causarle la muerte.

Roop Bahadur, el padre de Khagendra contó que cuando su hijo nació era tan pequeño que podía sostenerlo con una palma de su mano, lo que hacía que bañarlo sea una tarea extremadamente difícil; sin embargo, los cortos centímetros que caracterizaban a Thapa no definían las cualidades que tenía como persona. “No me considero un hombre pequeño. Soy un hombre grande. Espero que tener este título me permita probarlo y obtener una casa adecuada para mí y mi familia”, comentó Thapa unos meses antes de ser reconocido como el hombre más pequeño del mundo.

El editor jefe de los ‘Guinness World Record’, Craig Glenday, lamentó la partida de joven de 27 años. “Estamos terriblemente tristes de escuchar que Khagendra ya no está con nosotros. ⁣Su brillante sonrisa fue tan contagiosa que derritió los corazones de cualquiera que lo conociera. Como muchas personas de baja estatura, la vida puede ser un desafío cuando pesas solo seis kilogramos y no encajas en un mundo construido para la persona promedio. Pero Khagendra ciertamente no permitió que su pequeño tamaño le impidiera obtener el máximo fuera de vida.'', escribió Craig en la cuenta de Instagram de los ‘Record Guiness’.

Después de obtener el ‘Récord Mundial Guiness’, Thapa se convirtió en embajador de turismo en Nepal y realizo apariciones públicas en diferentes medios alrededor del mundo. Según informa AFP, Khagendra falleció a las 3 p.m del viernes, después de un ataque de neumonía y complicaciones con su corazón y asma. Tras su partida, el récord del ‘hombre móvil más bajo del mundo’ regresará al colombiano Edward Hernández.

TE PUEDE INTERESAR: