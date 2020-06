El impactante cambio físico que el actor Jamie Foxx ha concretado para parecerse a la mejor versión corporal del exboxeador Mike Tyson ha dejado asombrado a sus seguidores en la red social Instagram.

En dicha plataforma, el artista estadounidense compartió fotografías que muestran que no solo ha ganado masa corporal sino que además ha perdido hasta la última proporción de grasa que almacenaba en el cuerpo.

Se trata de siete fotografías tomadas por él mismo frente a un gran espejo en lo que sería su habitación personal.

En su posteo de Instagram, Jamie Foxx compartió un mensaje explicando lo importante que es para él interpretar un papel como este.

“La transformación comienza. ‘Encontrando a Mike’. No es ningún secreto que he estado persiguiendo la biopic de Mike Tyson durante algún tiempo. La gente siempre me pregunta cuándo va a suceder. Las cosas finalmente se han alineado. Hace unos meses comenzamos el viaje. La primera (etapa) pero más importante tarea es transformar el cuerpo con un regimiento de pull-ups, flexiones y flexiones, hemos tenido un buen comienzo. Tenemos mucho camino por recorrer, pero Dios mediante se podrá. Como dije, tenemos mucho camino por recorrer ... ¡Pero estoy preparado para llegar allí!”, escribió.

Queda clara la importancia que para Foxx tiene un verdadero ganador afroamericano como Mike Tyson. Más en momentos de búsqueda de la igualdad y el respeto racial.

En su cuenta de Instagram, Jamie Foxx ha compartido recientemente varias fotografías de sus participaciones en marchas por esta iniciativa. Incluso alguna en la misa por la memoria de George Floyd.

El actor de 52 años de edad nació en Texas y goza de un amplio reconocimiento en la industria de Hollywood.

Algún tiempo atrás fue noticia en el ámbito mediático por su relación sentimental con Katie Holmes, la cual finalmente no devino en buen puerto.

